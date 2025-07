Hace algunas semanas ganó el premio como mejor imitador en el programa de televisión Yo me llamo, Jorge Martínez, quien personificó al difunto Rafael Orozco Maestre. Ahora a este personaje se le abrirán más puertas, le lloverá dinero y mujeres, pero ante todo debe conservar la humildad, que fue uno de los factores que lo hicieron llegar lejos en el reality.Que no vaya a hacer como otros, que llegan de la nada y obtienen fama y poder, pero se les va a la cabeza y se vuelven prepotentes, petulantes y luego terminan peor que antes, Jorge Martínez debe darle gracias a Dios que le ha dado una oportunidad, el cual debe aprovecharla para ayudar a sus familiares y las amistades que él considere que lo merecen, pero reitero, no perder la humildad; debe tener como espejo a muchos que llegaron de la nada y luego se espaturraron por sus prepotencias.

Hoy en día la cosa está dura, por eso las oportunidades no se pueden dejar escapar, por el contrario, sacarle el mejor provecho haciendo las cosas bien.

“Sé humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que aquel que hace muchos regalos. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte, así agradarás al Señor” (Eclesiásticos 3, 17-18).

Enrique Miranda Trujillo