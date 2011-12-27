STR/EFE EFE

En el corazón de la temible Comuna 13, donde 130 mil personas se resisten a que las muertes a bala sean parte del diario vivir, están de plácemes: se convirtieron en el primer lugar urbano del mundo en tener escaleras eléctricas al aire libre para movilizarse por sus empinadas calles, en medio de casas apiñadas.

Son seis tramos o trayectos dobles que reemplazan los 350 escalones de cemento que centenares de vecinos de Las Independencias I debían recorrer a diario para sus actividades de rutina.

Las escaleras eléctricas, proyecto conocido como Senderos de Conexión Independencias I, costaron $10.000 millones. Fueron diseñadas y construidas por Fujitec, en su planta de China, en acero inoxidable, aluminio y un recubrimiento de resina sintética para soportar la intemperie, con los más altos estándares de calidad.

En el mundo hay escaleras similares en lugares turísticos, pero no para prestar el servicio de movilidad urbana masiva como en este caso, destacó el alcalde Alonso Salazar.

Aunque hoy es 28 de diciembre, esta no es una inocentada. Es la pujante realidad social de la capital antioqueña, que experimenta otra moderna solución en esta conflictiva zona.