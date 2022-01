“Estoy vivo”: turista cuenta cómo sobrevivió 16 horas perdido en el mar

Eran cerca de las 8 de la mañana y en ese momento el sonido de una avioneta le devuelve a Daniel cualquier esperanza perdida. ¿Las autoridades lo habrían visto?

Esa era una de las tantas preguntas que se hacía en ese preciso momento el turista antioqueño.

Hasta ese momento no se había despojado de sus elementos de protección como por ejemplo el chaleco salvavidas, pero decidió deshacerse de todo lo que llevaba consigo. Era ese momento o era ese momento.

“Me quité todo para quedar lo más visible que pudiera, yo solo pedía que por favor no se fueran a ir. Por favor que me vean, es aquí es este momento, que no se vayan, que no se vayan”, relató a EL HERALDO.

Y efectivamente ese fue el instante de su rescate. La avioneta lo había visto, lo tenía rodeado. A sus espaldas escuchó una lancha, en ella estaban miembros de la comunidad que apoyaron su rescate, vio rostros conocidos y el alma volvió al cuerpo. Estaba vivo.

“En ese momento pensé, estoy vivo, estoy vivo, me rescataron. No me sentía solo, ya no estaba lejos”, expresó eufóricamente.

Abrazó a su familia, se alegró de que todavía tenga futuro e historias por delante que contar. Volvió a poner los pies sobre la tierra, literalmente. Se llenó de felicidad de estar vivo y sobre todo agradeció profundamente la labor de la Armada Nacional, la patrulla aérea y la colaboración de la comunidad: “hicieron un triángulo perfecto para mi rescate. Estuvieron en constante comunicación con mi familia”, concluyó.