La salud mental comenzó a ocupar un lugar prioritario dentro de las universidades colombianas. Más allá de la formación académica, las instituciones de educación superior avanzan en estrategias enfocadas en bienestar integral, acompañamiento emocional y construcción de experiencias estudiantiles más humanas.

El tema tomó mayor relevancia en los últimos años, especialmente después de la pandemia, cuando universidades, expertos y autoridades educativas empezaron a alertar sobre el aumento de casos relacionados con ansiedad, depresión, agotamiento emocional y dificultades de adaptación entre estudiantes.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, cerca del 66 % de los jóvenes en Colombia ha manifestado síntomas asociados a problemas de salud mental, siendo la ansiedad y el estrés algunas de las afectaciones más frecuentes en población universitaria.

Ante este panorama, distintas universidades comenzaron a fortalecer programas de orientación psicológica, acompañamiento psicosocial, prevención del suicidio, bienestar universitario y estrategias para mejorar la permanencia estudiantil.

Para expertos en educación, el bienestar emocional dejó de ser un tema complementario para convertirse en un factor determinante en el desempeño académico y la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.

“La salud mental impacta directamente los procesos de aprendizaje, la permanencia y la experiencia universitaria. Hoy las instituciones tienen el reto de construir entornos más empáticos, seguros y humanos”, ha señalado Jairo Miguel Torres Oviedo, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) en distintos espacios académicos.

Además de la atención psicológica, las universidades también avanzan en programas relacionados con actividad física, cultura, acompañamiento financiero, liderazgo estudiantil y fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

El concepto de bienestar integral también empieza a influir en la manera en que las instituciones diseñan la experiencia universitaria, priorizando modelos más flexibles, espacios de escucha y estrategias enfocadas en reducir factores de presión académica.

Según expertos, uno de los principales desafíos sigue siendo romper el estigma alrededor de la salud mental y facilitar que más estudiantes accedan a redes de apoyo y acompañamiento oportuno.

La conversación también se ha trasladado al ámbito laboral. Empresas y organizaciones cada vez valoran más habilidades relacionadas con manejo emocional, trabajo en equipo, adaptación y bienestar personal, competencias que empiezan a ganar espacio dentro de la formación universitaria.

En medio de este panorama, universidades colombianas coinciden en que la educación superior enfrenta el desafío de formar profesionales no solo con capacidades técnicas, sino también con herramientas emocionales y humanas para desenvolverse en entornos cada vez más exigentes y cambiantes.

Recomendación

Se recomienda a los estudiantes mantener rutinas de descanso, equilibrar las cargas académicas con espacios personales y buscar apoyo emocional cuando sea necesario. Hablar sobre salud mental, apoyarse en redes cercanas y acudir a los programas de bienestar universitario puede ser clave para prevenir situaciones de ansiedad, agotamiento o estrés durante la vida académica.