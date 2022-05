Abelardo De la Espriella presenta en concierto su nuevo álbum

El abogado Abelardo De la Espriella, quien ha decidido dar un salto del Derecho a la Música realizará este 19 de mayo el lanzamiento de su álbum ‘Navegante, un viaje del corazón’, en el Pabellón de Cristal del Malecón del Río, en Barranquilla.

“Siempre me ha gustado vivir la vida a plenitud, no me guardo nada y cumplo todos mis sueños. Y cantar ha sido uno de los grandes anhelos de mi corazón. Como buen hedonista me gusta hacer cosas que me produzcan placer y la música siempre ha sido no una vocación, sino una condición de mi espíritu, de mi vida y de mi alma”, afirma De la Espriella al señalar que está en el mejor momento de su vida para hacerlo.

‘Navegante, un viaje del corazón’ es su segundo álbum que será presentado en una gala privada. Su primer álbum ‘De mi alma italiana’ es un disco lírico que iba a ser lanzado cuando llegó la pandemia y tuvo que suspender el evento en Puerto Colombia. “Con este segundo disco no podía pasar por alto la necesidad de lanzarlo, y que mejor que hacerlo en la ciudad de mis amores: Barranquilla”, expresa.