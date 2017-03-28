Residentes del barrio La María de Sabanagrande reportaron la 'extraña' aparición de una serpiente cascabel en la carrera 2 sur con calle 11 del municipio.

De acuerdo con la comunidad, el hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche del pasado lunes cuando un joven que recorría la vía se percató que el reptil se acercaba sigilosamente a una residencia.

Ante la alerta, los vecinos se acercaron al animal para alejarla de la de su barrio. Sin embargo, debido a la 'ferocidad' de la serpiente, esta fue sacrificada.

'No es habitual encontrar estos animales. Es la primera cascabel en más de 30 años de existencia del barrio', alertó uno de los vecinos, quien relató que el reptil contaba con más de un metro de longitud y con 7 cascabeles.