Barrio Recreo
Una perrita de pelaje negro y de raza french poodle fue encontrada el 17 de marzo por el ciudadano Carlos Sánchez en la calle 57 con carrera 37.
La mascota viste un collar de plata y no presenta señales de maltrato.
Si eres el dueño de esta perrita, puedes llamar al número 300 2857258.
Barrio Miramar
En la carrera 43 con calle 99 de Miramar fue encontrada una perrita pincher a la que le calculan alrededor de 10 años de edad.
Los ciudadanos que la vieron comentan que tiene canas en su patas y cicatrices en su cuello.