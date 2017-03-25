*Por Jheison Contreras Salina, usuario de Wasapea a EL HERALDO.

Las micro, pequeñas y medianas empresas se han convertido en una importante base para el desarrollo económico de Colombia. Según Confecámaras, en el país existen 2,5 millones de Mipymes. De igual forma, de acuerdo con el Rues, en el país el 94,7% de las empresas registradas son microempresas y 4,9% pequeñas y medianas. Lo anterior ha ocasionado que esta clase de negocios generen alrededor de 67% del empleo y aporten el 28% del Producto Interno Bruto de Colombia, según Acopi.

Por el avance tecnológico, social, de infraestructura y educativo, entre otros, el desarrollo económico se ha situado en las principales regiones como Cundinamarca, Antioquia y Atlántico, lo que conlleva a que los gobiernos de estos territorios diseñen y ejecuten estrategias que permitan dinamizar el entorno de las Mipymes.

Por lo anterior, la Alcaldía Distrital de Barranquilla, junto con la Universidad Simón Bolívar, emprendieron una gran apuesta para dinamizar la economía a través de la atención integral al microempresario de la ciudad. Para ello, se creó la Unidad de Apoyo al Microempresario, estrategia de alta importancia. Pero, ¿en qué consistió esta apuesta?

El proyecto se diseñó con la intención de formar y asesorar a los microempresarios en diversas temáticas como finanzas, gestión comercial, formalización y producción. De igual forma, se buscó acercar y facilitar al emprendedor los trámites pertinentes para gestionar los microcréditos propuestos por la Alcaldía y operativamente ofertados por entidades financieras de 'segundo piso'.

La Secretaria de Desarrollo Económico y la Universidad Simón Bolívar, estuvieron de acuerdo que el actual entorno productivo ha conllevado a que, no solo se fortalezcan en los microempresarios las competencias para un adecuado manejo financiero, sino que estos mismos reciban una formación y acompañamiento integral; buscando con ello fortalecer el manejo de clientes, ventas, producción, aspectos legales y modelo de negocio. Durante la fase de ejecución del proyecto se lograron obtener resultados importantes a nivel cuantitativo, cualitativo e investigativo. 4.841 microempresarios fueron capacitados,el 38,3% fueron hombres y el 61,7% mujeres.

Así mismo, el 22,9% solo cursó estudios de primaria, el 46,3% desarrolló estudios de bachillerato, 16,2% culminó estudios técnicos y/o tecnólogos, 5,3% participó en estudios universitarios, y el 0,3% cursó estudios de posgrado (el 9% no registró actividad educativa).

Esta información, permitió seguir analizando la realidad productiva de las microempresas de la ciudad y, por supuesto, de quienes las lideran. Los porcentajes sugieren que los microempresarios requieren de apoyo formativo para lograr avanzar en sus procesos productivos debido a su nivel de formación.

Por ejemplo, las mujeres son quienes tienen más famiempresas por su dedicación desde casa, aspecto que debe ser valorado para procesos de intervención. Se requiere buscar alternativas de vinculación, relación más estrecha entre el microempresario y los bancos, y desarrollar acciones en pro de correlacionar a los líderes empresariales Mipymes con las tecnologías de la información y la comunicación – TIC.

Lo anterior demuestra el interés y la gran apuesta que desde la Alcaldía de Barranquilla y el sector académico se hace en las empresas de la ciudad, resultados que sin duda alguna está contribuyendo a la economía de la Barranquilla, la sostenibilidad de las empresas, y el mejoramiento de la calidad de vida del empresario y su familia.