Hoy, a las 8:00 a.m. la Gobernación del Atlántico firma el convenio ‘Predios ganaderos productores libres de brucelosis y tuberculosis’, con miras a erradicar estas enfermedades mediante buenas prácticas ganaderas, con el concurso.

Además, del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Asoganorte y Minagricultura, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Verano, el secretario de Desarrollo, Anatolio Santos; el gerente del ICA, Luis Humberto Martínez, y el director de Asoganorte, José De Silvestri, quienes unieron esfuerzos para este reto.

El acuerdo incluye obligaciones conjuntas, para estructurar proyectos de mejoramiento sanitarios y fitosanitarios, aportando infraestructura y personal necesarios, con el fin de proteger la salud de las personas y asegurar condiciones de comercio.