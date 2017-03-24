Desde el próximo viernes 31, Copa Caribe Equina grado A

En Barranquilla se respira un aire equino, por la realización de la XVII Copa Caribe grado A, con más de 300 ejemplares de diferentes regiones en competencia, organizada por Asoequinos, que preside Rafael Sánchez Patiño, un empresario que se ha dedicado toda su vida a impulsar la cría de caballos, y que cuenta con una de las mejores pesebreras del país.

El evento será en el coliseo de esa entidad, en carretera La Cordialidad, kilómetro 5 vía a Galapa, a partir desde el próximo viernes 31 de marzo hasta el domingo 2 de abril.

La versatilidad del caballo de silla colombiano, deleitará nuevamente a los aficionados, al ejecutar sus andares en la moderna pista sonora, llevando emoción a los presentes. En cada edición se nota el crecimiento de un certamen, ideado para masificar la afición.

La organización y la sapiencia de los jueces, siempre es para destacar, así como el temperamento dócil de los equinos, que muestran su casta en la disputa de los puntos que los hacen escalar posiciones en el ranking nacional.

'Podremos apreciar en su esplendor, las competencias de las rutinas compuestas, como Trote y galope, y Trocha y galope; asimismo los andares simples, que son el Paso fino colombiano, y la Trocha pura, en un alto nivel, gracias a que son ejecutadas, por ejemplares de mucha clase, de extraordinarios criaderos', expresó Sánchez Patiño.

Habrá exponentes de criaderos como Villa Paraíso, La Candelaria, Lago Claro, Las tres R, San José, Hollywood, Las Terrazas, El Amor de Dios, y La Fortuna, entre otros.

Será un evento para toda la familia. La segunda fase, será del 7 al 9 de abril en Cartagena.