Luego de reportes hechos a la línea de Wasapea a EL HERALDO, dos usuarios confirmaron que el servicio de energía les fue restablecido por Electricaribe. Desde Villa Estadio, una ciudadana informó que permaneció sin fluido eléctrico durante cinco días a causa de un cable que, tras las fuertes brisas, se desajustó de un poste de energía.

'No he podido dormir. Los alimentos y toda mi compra se han dañado a causa de esta situación, estoy desesperada', alertó la usuaria a través de nuestra línea de atención.

En el barrio Paraíso, una familia informó que desde el viernes pasado 'la mitad de las habitaciones de su casa' se encontraban sin energía por problemas en la oscilación del voltaje. Además, los ciudadanos informaron que si bien Electricaribe respondió sus llamadas, no fueron atendidos en el tiempo estipulado por la empresa.

Luego de que los reportes fueran reportados directamente a Electricaribe, los denunciantes de ambos casos indicaron que funcionarios de la empresa se acercaron a las residencias para reparar los daños reportados.

Los usuarios confirmaron que el servicio eléctrico volvió a sus hogares tras una jornada de labores por parte de la compañía.