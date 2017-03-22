Thor, de tres años, fue visto por última vez en el barrio Los Olivos II etapa el pasado jueves 16 de marzo.
De acuerdo a lo informado por sus dueños, salió de su casa para buscar perritas, pero no regresó. 'Lo hemos buscado por nuestro barrio y sus alrededores sin éxito.
Nos ha preocupado mucho porque el parece ser de raza y puede que haya llamado la atención', relató Mayra Martínez, su dueña.
Puedes reconocer a este perro por su colita cortada, su tamaño mediado y sus ojos, que al igual que su pelaje, son de color miel. Su familia ofrece una recompensa de $150.000 para quien entregue al animal. Si cuentas con información puedes comunicarte al 313 7303889.