Reportamos la desaparición de Thor, un perro de raza 'criolla' y de tres años, que fue visto por última vez en el barrio Los Olivos II etapa el pasado jueves 16 de marzo.

Tras la publicación, los dueños de la mascota informaron a Wasapea que el animal fue encontrado por un familiar de ellos a dos cuadras de su residencia.

De acuerdo a lo señalado por Mayra Martínez, su dueña, Thor apareció mojado, más delgado, con peladuras en sus patas, 'rayones en su cara' y algunas ampollas que luego fueron diagnosticadas como alergia por un veterinario.

La familia de Thor manifestó no saber qué le pudo haber pasado al animal durante el periodo en que se extravió, al mismo tiempo que denunciaron que en su barrio varias son las mascotas que han desaparecido extrañamente.

'Nos preocupa lo que se está presentando en el barrio. Los perros desaparecen y nadie da razón (…) nos quedan dudas de si se los están robando, los están vendiendo o se los están comiendo, uno no sabe ni qué pensar cuando se pierden las mascotas', expresó la ciudadana.