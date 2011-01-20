Archivo

La ex reina del Turismo de Antioquia en 2008, Juliana Sossa Toro, a través de una publicación en Facebook, al parecer sin intención, delató el lugar del escondite de su novio, el supuesto narcotraficante mexicano José Jorge Balderas Garza, presunto agresor del futbolista paraguayo Salvador Cabañas.

La beldad fue detenida por las autoridades de México, junto a su pareja, que habría disparado el balazo contra Cabañas hace casi un año en un bar, y que dejó gravemente lesionado al deportista.

El parte sobre su detención lo dio el jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Pequeño, quien aseguró que la trigueña de ojos azules, de 25 años, era la pareja sentimental de Balderas Garza, alias 'El JJ'.

Sossa Toro fue presentada ante los medios de comunicación envuelta en un abrigo negro, con aspecto demacrado y llorando, lejos del glamour y la alegría que reflejaba en sus imágenes del reinado.

La detenida nació el 7 de mayo de 1985, en Medellín. Mide 1.73 metros, pesa 53 kilos, tiene cabello castaño. Estudió Comunicación en la Fundación Universitaria Remington.

Juliana, en la biografía publicada en la página de internet del Reinado Nacional del Turismo, se definió como 'una mujer espontánea, sincera, amante de la comida italiana y con un plan de vida muy definido'.

Agrega su perfil que su mayor temor era la soledad y que, hasta ese entonces, no había tenido alguna decepción que la hubiera marcado como persona.

En 2008, Sossa resultó electa como primera princesa, es decir, tercer lugar del concurso nacional de belleza.

La ex reina fue presentada ayer, junto con seis personas más involucradas en el crimen organizado, en el Centro de Mando de la Policía Federal de la delegación Iztapalapa.

Balderas es el principal sospechoso de disparar en enero de 2010 contra Cabañas en una discoteca del sur de Ciudad de México, según su escolta José Francisco Barreto García, alias 'El Contador', y de un empleado de limpieza de ese bar.