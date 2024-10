El ministro de Interior Juan Fernando Cristo reiteró ayer que serán los ciudadanos los que tengan la última palabra sobre los acuerdos de paz que el Gobierno y las Farc pretenden firmar, puesto que serán ellos quienes los refrenden.

'Esta paz es de ustedes, no es del presidente Juan Manuel Santos, es del pueblo colombiano. Por primera vez en la historia serán ustedes los que tendrán la oportunidad de ir a las urnas y decirle sí o no a los acuerdos de Cuba', dijo Cristo desde un acto oficial en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

El Ministro recordó que, según los planes del Ejecutivo, antes de junio de 2016 se podría realizar el llamado 'Plebiscito por la paz', en el que los colombianos votarán a favor o en contra de los acuerdos que se alcancen con las Farc, con las que el Gobierno de Santos negocia desde hace tres años en La Habana.

En esa votación, destacó Cristo, se darán 'todas las garantías' para que cada ciudadano vote sin condicionantes.

'El Gobierno reconoce contradictores, no enemigos; contradictores legítimos que tendrán todas las garantías y acceso a medios de comunicación en condiciones de igualdad con el Sí. No habrá una sola línea de los acuerdos que no sea conocida por cada ciudadano de este país para que vayan plenamente informados y tomen la decisión: que busquemos el fin del conflicto así o de una forma distinta a la que ha hecho el Presidente', señaló.

Cristo visitó Cúcuta junto con el exjugador de la selección colombiana de fútbol Carlos 'El Pibe' Valderrama, que participa en el programa 'Todo Bien por la Convivencia' para incentivar las actividades deportivas en los municipios más afectados por el conflicto.

La iniciativa busca 'construir un país distinto y ese es el objetivo en 2016', afirmó el ministro al clausurar la primera etapa de este proyecto, que ha contado con talleres, actividades lúdicas y más de 200 partidos de fútbol en 50 municipios del país.

A votar la conciliación

El Congreso de la Repúlbica, que sesionarán hasta el próximo 16 de diciembre y volverán a legislar en marzo de 2016, buscará tomar las últimas decisiones debido a que se termina el periodo legislativo, entre esas será votar la conciliación del Acto Legislativo para la Paz en su primera vuelta.

'Serán estas dos plenarias las que tengan que votar el texto que se acogió. Una vez esto suceda, se entiende ya agotada la primera vuelta del Acto Legislativo para la Paz y a partir de marzo y hasta junio se procederá a darle trámite a los cuatro debates restantes', manifestó Hernán Penagos, representante ponente. Otro asusto pendiente de la Cámara es la votación del escrito de acusación contra el magistrado Jorge Pretelt por el escándalo del soborno a la empresa Fidupetrol.