JIM LO SCALZO/EFE EFE

El Congreso de EU envió al presidente Barack Obama para su promulgación el presupuesto federal definitivo de 1,05 billones de dólares para el resto del año fiscal 2011 y que incluye casi 40.000 millones de dólares en recortes del gasto público que incluye financiación para el Plan Colombia.

El recorte afecta todos los programas de cooperación e inversión internacional del gobierno norteamericano, incluido, el 'Plan Colombia' vigente desde el gobierno de Andrés Pastrana.

Primero la Cámara de Representantes y, horas después, el Senado, aprobaron por un amplio margen la legislación, que contiene en sus 459 páginas el presupuesto para todas las agencias federales hasta el próximo 30 de septiembre.

La medida, fruto de intensas negociaciones para prevenir un cierre del Gobierno el viernes pasado, obtuvo una votación de 260-167 en la Cámara baja y de 81-19 en el Senado.

La legislación llegó a tiempo al Despacho Oval, ya que una resolución provisional para financiar las operaciones del Gobierno vence hoy sábado. La Casa Blanca aplaudió la votación en un comunicado, al señalar que el acuerdo pactado entre demócratas y republicanos reduce significativamente el gasto público, 'invierte' en el 'futuro' y beneficiará al empresariado, a las familias, a 'centenares de miles' de trabajadores federales y al personal militar. Ambos partidos deben continuar trabajando para hacer frente a los retos para el crecimiento económico y la reducción del déficit, agregó.

Día definitivo. La Cámara de Representantes votó por separado a favor de eliminar fondos futuros a los centros de salud reproductiva y planificación familiar de Planned Parenthood, que provee servicios de aborto. Pero esa medida fue derrotada en el Senado. La votación de ayer, según observadores, sirve de 'calistenia' para las próximas batallas presupuestarias en el Legislativo.

La Cámara de Representantes prevé votar hoy el presupuesto del año fiscal 2012, que comienza el próximo 1 de octubre.