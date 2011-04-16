Archivo particular

La vicepresidenta del Senado e integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, Alexandra Moreno Piraquive, citó al Congreso de la República al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y a la cúpula militar para explicar la afirmación del Gobierno sobre la desaparición de los campamentos de las Farc en Venezuela.

Sostuvo que se necesita mayor explicación sobre los anuncios del presidente Juan Manuel Santos en su viaje a España, donde señaló que los campamentos de las Farc en territorio venezolano ya había desaparecido.

Moreno Piraquive dijo que el Gobierno debe explicar en qué quedaron las denuncias realizadas por el embajador en la OEA, Luis Alfonso Hoyos, en julio del 2010, cuando presentó videos ante el organismo internacional sobre la aparente existencia de 87 campamentos de las Farc en el vecino país. Consideró que el presidente Santos debería convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar sobre el tema y los resultados de su viaje a Europa.

Por otra parte el ex comisionado de paz del ex presidente Álvaro Uribe, Luis Carlos Restrepo, afirmó en Ibagué que el presidente Santos 'no tiene liderazgo sobre las Fuerzas Militares' y señaló que 'mintió al decir que no hay campamentos de la guerrilla en Venezuela'.El ex funcionario señaló que Santos cambió el ideario político con el que fue elegido y por esa razón el 'uribismo' ya inició el trabajo para la reconquista del poder en el próximo período presidencial. Restrepo dijo que 'la prosperidad democrática no arranca y nos quedamos también sin la seguridad democrática'.

Mientras tanto, el aludido presidente Santos, en clara referencia a las críticas del ex presidente Uribe sobre las relaciones con Venezuela, dijo: 'Después de esta responsabilidad que el pueblo colombiano me dio, posiblemente me verán dictando clases y no molestando a los presidentes de turno'. Las declaraciones las dio en el Gimnasio Moderno de Bogotá durante un evento sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDDE.