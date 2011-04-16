Johnny Hoyos

Piden cárcel para ex secretario general de Minagrucultura

La Fiscalía pidió medida de aseguramiento en contra del exsecretario general del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega por el delito de peculado. La audiencia a Rodolfo José Campo Soto, ex gerente general del Incoder, fue aplazada por pedido de la defensa, y el exdirector de Desarrollo Rural Javier Enrique Romero Mercado no se presentó a la diligencia.

Contradicciones de Bernardo Moreno ante la Cámara

El exsecretario general del presidente Uribe incurrió en contradicción entre las declaraciones que dio en la investigación por la ‘yidispolítica’. El 2 de diciembre de 2008 dijo que recibió a Yidis Medina una sola vez para persuadirla de no publicar un libro, pero el pasado 13 de abril reconoció que la recibió dos veces, aparte de verla varias veces en los pasillos de la Casa de Nariño.

Suspendida diligencia del general Rito Alejo del Río en la Fiscalía

La defensa del general en retiro Rito Alejo del Río, excomandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército, logró la suspensión de la diligencia de ampliación de indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación. El fiscal 22 de la Unidad de Derechos Humanos acogió la solicitud porque no se han resuelto unas solicitudes de la defensa en relación con la revisión del caso.