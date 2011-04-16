John Jairo Bonilla/EFE EFE

El director de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte, general Rodolfo Palomino, destacó diez cierres parciales o totales de las vías a nivel nacional. El oficial reiteró que en la vía Suba-Cota, donde se han registrado restricciones durante las últimas 48 horas, que afecta el tránsito al nororiente de Bogotá, no pueden movilizarse vehículos de carga.

En Cundinamarca indicó que hay restricciones en la vía Villeta-La Vega y en la vía Bogotá-Girardot, debido a un derrumbe a la altura de la Nariz del Diablo; en Antioquia en la vía que comunica a Santafé de Antioquia con Dabeiba y en la carretera que conduce desde Necoclí hasta Arboletes.

Igualmente hay restricciones en carreteras de Boyacá, Nariño y Chocó; en las vías Villa de Leyva-Tunja, en cercanías de Cucaita; las rutas que conducen de Pasto a Popayán y de Pasto a Ipiales; e igualmente el cierre total de la vía desde Santa Cecilia hasta el Chocó y de Pereira a Quibdó.

De otra parte, hay paso restringido a un solo carril en la vía que comunica a Bogotá con Bucaramanga, por el hundimiento de la calzada en el tramo Oiba-Barbosa, Santander.

Según las autoridades la vía colapsó un metro de profundidad por 2 metros de ancho, por lo que fue necesaria la presencia de policías de carreteras regulando el paso a un carril.

De otro lado, Everardo Murillo, gerente de Colombia Humanitaria, indicó que 'los recursos para la ayuda humanitaria están ya en los territorios. Todos los departamentos tienen un operador y tiene recursos de Colombia Humanitaria para entregar kits de aseos o mercados, y lo mismo para el tema de albergues y pagos de arriendo'.

Por su parte, la Corte Constitucional avaló la adición presupuestal de 400 mil millones de pesos contenida en el decreto 4627 de la emergencia social, para atender a los damnificados del invierno que azotó al país.

El Tribunal también declaró como una norma acorde a la Constitución la exigencia a los contratistas estatales para poner maquinaria y demás herramientas técnicas al servicio de las necesidades de refacción de la infraestructura más fuertemente golpeada por el invierno, al tiempo que declaró exequible el decreto 4823 de 2010.

El invierno en cifras

10 vías afectadas por deslizamientos.

Total de departamentos afectados: 24, de los 32 departamentos colombianos.

13 departamentos principalmente afectados: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila.

Cifras de abril: 52 víctimas fatales, 20 heridos, 10 desaparecidos y 18.000 afectados.

Cifras de la ola invernal 2010-2011: 394 víctimas fatales, 477 heridos, 73 desaparecidos y 2.816.118 afectados.