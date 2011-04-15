Archivo

La defensa del general en retiro Rito Alejo del Río, ex comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército, logró la suspensión de la diligencia de ampliación de indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación.

El fiscal 22 de la Unidad de Derechos Humanos acogió la solicitud porque no se han resuelto unas solicitudes de la defensa en relación con la revisión del caso.

'No hubo diligencia, se inició y estuvieron presentes tres apoderados de partes civiles porque están pendientes por unas solicitudes que la defensa está solicitando desde el 16 de marzo de 2009, una de ellas en referencia con el trámite mismo de la revisión, que debe ser resuelto por el despacho del Fiscal General de la Nación, situación que no se ha producido', dijo el apoderado del oficial, Edgar Torres.

El general Del Río está recluido en la sede del batallón de Policía Militar No 13, en Bogotá, desde hace más de dos años. (Fuente: RCN Radio)