Presidencia

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó que cuando deje el cargo en la Casa de Nariño se dedicará a dictar clases: 'Como ex presidente posiblemente me verán dictando clase y no andar molestando a los presidentes de turno'.

En el foro 'Reformas Exitosas y Sistemas Educativos de Alto Desempeño', el presidente Juan Manuel Santos aseguró que si hubiese perdido las elecciones frente a Antanas Mockus, estaría de profesor.

Aunque el primer mandatario no hizo referencia a su antecesor, Álvaro Uribe, el polémico pronunciamiento se produce justo en una semana en la que el expresidente ha estado cuestionando las políticas de gobierno Santos.

Uribe, el fin de semana criticó la decisión de extraditar al narco Walid Makeld a Venezuela y las afirmaciones de Santos en relación a que ya no había campamentos de las Farc en el vecino país.

El miércoles, a través de Twitter, Uribe hizo una fuerte defensa de Agro Ingreso Seguro y aseguró que a los funcionarios presos por el escándalo se les están violando sus derechos humanos.