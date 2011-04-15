Durante la tarde de hoy, el presidente Juan Manuel Santos recorrerá parte del cauce del río Magdalena, específicamente entre los departamentos de Caldas y Tolima, con el fin de evaluar el impacto que han sufrido las poblaciones ubicadas en esta zona.

Según informó Caracol Radio, se descarta que el Primer Mandatario visite la zona de la tragedia en Manizales, por el difícil acceso.

'Como lo hemos venido diciendo, va a ser una situación difícil, porque está lloviendo sobre las inundaciones, sobre los estragos de La Niña, que no han cesado en los últimos meses, casi en el último año. Por eso tenemos que prepararnos. En el Gobierno haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar más víctimas', aseveró el Mandatario.

También hizo un llamado a los colombianos a colaborar con las autoridades y poner atención a las recomendaciones, con el propósito de evitar más tragedias.

'Hay que colaborar con las autoridades. Hay que tener cuidado. Hay que seguir las orientaciones de quienes hace las advertencias, por ejemplo, para que no transiten en algunas carreteras que están en peligro', puntualizó Santos.