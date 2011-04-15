Archivo

El Gobierno que preside Juan Manuel Santos invitó hoy a la Cidh a visitar Colombia para analizar 'en el terreno' los avances en la protección de los derechos humanos, en respuesta a la decisión de ese organismo de mantener al país en su 'lista negra'.

'Los invito a que analicen en el terreno la situación de Colombia y escuchen a los diferentes voceros de la sociedad civil y del Estado', dijo el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, durante un acto en la ciudad de Medellín.

Colombia es 'un país abierto al examen y escrutinio de la comunidad internacional', indicó Garzón al destacar que se han producido 'avances' en materia de derechos humanos, pese a las dificultades, 'la mayoría de ellas generadas por las organizaciones armadas ilegales'.

El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), presentado ayer en Washington, mantiene a Venezuela, Cuba, Colombia y Honduras en su 'lista negra' de países que deben mejorar el respeto y la protección a los derechos humanos.

Para la Cidh, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales y de implementación del marco legal adoptado para juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto.

A la entidad le sigue preocupando la comisión de ejecuciones extrajudiciales presuntamente por miembros de la Fuerza Pública y el escaso número de condenas por estos hechos, la utilización de la jurisdicción penal militar para conocer casos de violaciones de derechos humanos y el incremento del número de desplazados internos.

Le inquieta también la situación de los pueblos indígenas y de la población afrocolombiana, y pide que se prevenga el empleo indebido de mecanismos de inteligencia contra defensores, líderes sociales, periodistas, operadores de justicia, organismos y organizaciones internacionales.

'Me preocupa que la Comisión, hasta donde tengo entendido, poco o nunca aparece por Colombia. Yo, por ejemplo, me reuní con ellos en enero de este año y les reiteré la invitación a visitarnos y aún no definen fecha', insistió hoy Garzón.

Luego agregó que, con el aval del presidente Santos y de la canciller María Ángela Holguín, pedirá a la Secretaría General de la OEA que convoque una plenaria para analizar íntegramente la situación de los derechos humanos en América.

'Siento que este tema necesita un análisis a fondo. La OEA tiene que ayudar con sus organismos y procedimientos a estimular a los países para avanzar en esta materia y a señalar con criterios propositivos las dificultades', argumentó el vicepresidente.

Los organismos internacionales encargados de revisar la protección de los derechos humanos 'no se pueden convertir en figuras de inquisición. No confundamos procedimiento y espíritu de cooperación con posturas inquisidoras que no reconocen avances y dificultades', agregó.