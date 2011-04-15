En una operación coordinada entre la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Antinarcóticos y la Aerocivil en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, se logró la inmovilización de 7 aeronaves ilegales.

Las acciones de registro y control se adelantaron entre el miércoles y el jueves, en la que se realizó la verificación técnica y legalidad administrativa de 137 aeronaves que se encontraron en diferentes aeropuertos y pistas de fumigación en esta región occidental del país.

En el operativo se logró la inmovilización de 3 aeronaves tipo monomotor y 4 ultralivianos las cuales no tenían sus documentos en regla.

La Fuerza Aérea Colombiana presentó un balance positivo en cuanto al uso indebido del espacio aéreo, la inutilización e inmovilización de aeronaves y la ubicación de pistas clandestinas al servicio del narcotráfico.