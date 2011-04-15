El DAS detuvo a 15 presuntos miembros de una banda de trata de inmigrantes que eran ingresados de manera ilegal por la frontera sur con Ecuador y que tenían como destino final Estados Unidos, informaron hoy los responsables del organismo en Bogotá.

Un antiguo funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) está entre los arrestados, indicó el director de la entidad, Felipe Muñoz, al entregar a la prensa los pormenores de la llamada Operación Travesía Africana.

Muñoz precisó que la banda recibía a los inmigrantes en Ipiales, localidad ubicada en la frontera sur con Ecuador y donde en general eran mantenidos durante 5 días.

Luego los trasladaban en pequeños autobuses hasta Bogotá, Medellín o Cali, agregó el director de la central de inteligencia, y señaló que después eran concentrados en esta segunda ciudad, desde donde se les enviaba a la costa norte, también por tierra.

La ruta de esta banda seguía con un recorrido marítimo hasta San Andrés, isla caribeña colombiana en la que tomaban otra embarcación con destino a Centroamérica, región que les servía como puente para su destino final.

El DAS estableció que la gran mayoría de inmigrantes acogidos por esta red eran africanos y algunos provenían de China y otros países asiáticos.