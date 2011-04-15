Archivo

La corrupción de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Ecuador, así como la falta de oportunidades de empleo en la frontera con Colombia permiten la presencia de las Farc en su territorio, según un presunto cable de EU filtrado hoy por WikiLeaks.

El documento, supuestamente enviado por la Embajada al Departamento de Estado el 21 de diciembre de 2009, afirma que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) usa 'regularmente' el territorio ecuatoriano para descansar, obtener asistencia médica, armas y explosivos.

También lo aprovechan para entrenarse, así como para el procesamiento de coca y mantener cultivos 'limitados' de esa planta, explica el cable, publicado hoy por el diario 'El Universo'.

Las Farc pueden llevar a cabo estas actividades debido a los recursos 'insuficientes' destinados por Ecuador a la región, 'la corrupción entre los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía asignados al área', y las dificultades del terreno fronterizo, que incluye pantanos, selva y la cordillera andina, indica el cable.

Además, la 'tensa' relación bilateral con Colombia tras el ataque colombiano a una base de dicho grupo en territorio ecuatoriano en 2008 dificultaba el combate a las incursiones de esa guerrilla.

Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia tras ese bombardeo, pero ambos países las restablecieron a finales del año pasado.

El cable, firmado por Mark Pannell, encargado de asuntos políticos de la embajada, también afirma que el sistema judicial ecuatoriano es 'débil' y susceptible a la corrupción, por lo que mientras que se han realizado numerosos arrestos, el número de condenas es bajo.

El documento explica que en la frontera la falta de oportunidades de empleo lícito permite la influencia de las Farc, que usa su dinero 'para comprar el silencio' en la zona, donde se ha creado 'una economía de contrabando'.

El cable reconoce que el Gobierno de Ecuador aumentó en 2009 el número de soldados destacados en la frontera, pero apunta que el volumen de operaciones se mantuvo estable, mientras que su nivel de éxito cayó con respecto al año anterior.

Las fuerzas ecuatorianas destruyeron nueve laboratorios de cocaína y 253 instalaciones del grupo subversivo en 2009, arrestaron a 75 presuntos narcotraficantes, mataron a 3 supuestos miembros de esa guerrilla e hirieron a otros 7, de acuerdo con el cable, que cita 'informes militares' de ese país.