RAUL ARBOLEDA/AFP Archivo

Las últimas cifras contabilizadas por la Cruz Roja fueron las de 15 víctimas mortales de un autobús que fue alcanzado el miércoles por una avalancha en Manizales.

Hoy se reanudaron las tareas de búsqueda y rescate de 5 personas más que ocupaban el vehículo, de la empresa Expreso Bolivariano, en la carretera entre Bogotá y Manizales, capital de Caldas.

En el balance de la Cruz Roja Colombiana (CRC) se indica que en 214 de los 1.120 municipios del país y en 24 de los 32 departamentos fueron afectados por las precipitaciones.

Las mismas lluvias han dejado 40 personas heridas y 13 más han sido dadas por desaparecidas.

Asimismo, un total de 66.140 personas, de 15.368 familias, han resultado damnificadas por las lluvias, que se han intensificado en el país en las dos últimas semanas.

'La temporada de lluvias 2011 ha generado una afectación superior a la registrada en el primer cuatrimestre de 2010. Se incrementaron ostensiblemente el número de personas fallecidas y la cantidad de municipios afectados por inundaciones y deslizamientos, principalmente', destacó la entidad.

Añadió que las lluvias 'se han incrementado principalmente en las regiones Caribe, Andina y centro norte de la Pacífica, afectando departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Quindío y Risaralda, entre otros'.

Simultáneamente, el director de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia, Carlos Iván Márquez, declaró hoy a periodistas que hay una 'alerta en siete departamentos' y 'preocupación porque los suelos están saturados de agua', lo que ha aumentado los riesgos de deslizamientos.

Los distintos organismos de socorro formulan llamados a los comités locales, regionales y nacionales de atención de emergencias para que permanezcan en alerta ante la situación.

La CRC recomendó a esos organismos 'estar atentos a los cambios que se perciban con crecientes de ríos y deslizamientos de tierra, además seguir las indicaciones, información y procedimientos establecidos por los organismos de socorro en cada una de las zonas del país'.

Esta semana, las autoridades advirtieron sobre la intensificación de las lluvias y la situación de distintos embalses.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ratificó, por su parte, que las precipitaciones se prolongarán hasta mediados de año. EFE