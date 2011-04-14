yidismedi.jpg

En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, respondió las preguntas del representante Hernán Penagos, del Partido de la U, respecto al caso de las investigaciones que se adelantan contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en esta comisión.

Moreno dijo que él y otros exfuncionarios del gobierno de Uribe han podido desvirtuar ante la Procuraduría y la Fiscalía las supuestas prebendas que congresistas recibieron para apoyar la reelección del ex presidente y que esos supuestos beneficiarios que cita Yidis Medina, han dicho que no la conocen ni han recibido dinero.

Respecto al relato de Medina que afirma que Uribe se arrodilló en un baño a pedirle el voto para su reelección, Bernardo Moreno dijo que no es posible un hecho tan fantasioso. Así mismo aseguró que la exrepresentante quiso chantajear al gobierno pidiendo contratos para no publicar un libro sobre la llamada ‘Yidispolítica’.

En la declaración que rindió ante la Comisión de Acusaciones, Moreno dijo que fue Medina quien exigió unos puestos en Ecopetrol y hasta habló de un pozo petrolero. 'Escasamente dos veces recibí en mi despacho a esa señora', puntualizó.

La exrepresentante Medina admitió haber recibido dádivas por parte de funcionarios del gobierno a cambio de su voto favorable al referendo que permitió la reelección de Álvaro Uribe. La investigación por la ‘Yidispolítica’ continúa su curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.