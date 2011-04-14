Por solicitud de la Federación Nacional de Departamentos, a consideración del Registrador Delegado para lo Electoral quedó el concepto de viabilidad del Voto Nacional Por las Regiones.

En las últimas horas el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, dio a conocer el texto de una carta en la que la directora ejecutiva de la Federación de Departamentos, María Teresa Forero de Saade, eleva la petición ante la Registraduría Nacional para que se tenga en cuenta la iniciativa.

En la misiva, se plantea la necesidad de que en las elecciones de octubre próximo se someta a consideración de los colombianos una papeleta adicional de consulta, en la que se manifiesten sobre la posibilidad de que el país adopte los lineamientos constitucionales que profundicen la descentralización administrativa en forma real, mediante la reglamentación de un sistema en el que las regiones sean consideradas entidades territoriales.

'La expectativa fundada en el marco normativo primario, genera en el ámbito departamental y municipal la posibilidad de construir Regiones y Provincias como entidades territoriales, las cuales fluirán conforme las fuerzas sociales y comunitarias así lo determinen, como la expresión más clara de la potestad del constituyente primario', expresa la comunicación.

Luego de citar la importancia que han tenido en este proceso los escenarios académicos, la Federación Nacional de Departamentos solicita clarificación del esquema normativo, atendiendo el espíritu de la carta Política, que en 1991 visualizó un país altamente competitivo, institucionalmente fuerte y equitativamente descentralizado.

Sobre este tema el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, manifestó que la intención de los mandatarios departamentales es consultar al organismo electoral su concepto técnico y opinión acerca de la viabilidad jurídica de un voto nacional por las Regiones.

Verano De la Rosa, en su calidad de Gobernador del departamento del Atlántico e impulsor de la iniciativa del Voto Caribe, presentó la propuesta del Voto Nacional por las Regiones, en el marco del Foro Región Caribe Siglo XXI, organizado por EL HERALDO.

En marzo de 2010, más de 2 millones de habitantes de los departamentos de esta región, se pronunciaron a través del Voto Caribe, a favor de la creación de una entidad territorial regional autónoma.