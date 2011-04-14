Presidencia

Al concluir este jueves su gira por Europa, el Presidente Juan Manuel Santos afirmó que 'nos vamos de Alemania muy satisfechos, de Europa muy satisfechos'.

En una declaración ofrecida en la ciudad alemana de Berlín, antes de emprender el viaje de regreso a Colombia, el Jefe de Estado entregó un balance positivo de los encuentros que sostuvo con la Canciller Ángela Mérkel, con miembros del Parlamento alemán y con los presidentes de los partidos políticos de ese país.

'En cuanto a la visita a Alemania, después de mi encuentro con la Canciller Mérkel, que fue el último informe, nos hemos reunido con el Presidente del Parlamento, con los presidentes de todos los partidos', indicó.

Destacó la reunión que sostuvo con los líderes de las principales organizaciones científicas de Alemania y explicó el aporte que ese país le puede hacer a Colombia en materia de ciencia, tecnología y educación.

'Nos reunimos con la Ministra de Educación y con todo el mundo científico: las cabezas de todas las principales organizaciones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Fue una reunión realmente importante. Porque un aporte que Alemania le puede hacer a Colombia es precisamente en el frente de la ciencia, la tecnología y la educación', expuso.

También resaltó las reuniones que sostuvo con inversionistas y líderes gremiales de Alemania, al indicar que se acordó destrabar el Acuerdo de Protección a la Inversión entre ambas naciones.

'Tuvimos la oportunidad de reunirnos en tres ocasiones diferentes con empresarios de todo tipo. Dictamos una conferencia ante más de 400 empresarios. Luego tuvimos una cena con otros empresarios muy importantes: cerca de 80 ó 90 empresarios'.

'En esa cena también decidimos algo que a los empresarios les interesa mucho: destrabar las negociaciones para suscribir el Acuerdo de Protección a la Inversión entre Alemania y Colombia', puntualizó.

Agregó que con la Canciller Mérkel y el Ministro de Economía alemán se decidió darles instrucciones a los respectivos equipos negociadores 'para avanzar y poder suscribir a la mayor brevedad posible ese Acuerdo de Protección a la Inversión'.

El Presidente Santos explicó el tipo de inversión que el sector privado de Alemania quiere hacer en Colombia, con el fin de aumentar la producción y el empleo.

'Son inversiones del tipo que nosotros estamos buscando para aumentar la producción y por ende aumentar el empleo, que es, al final de cuentas, el objetivo fundamental de todo este proceso de atraer inversión', concluyó el Mandatario colombiano.