Congresistas de Estados Unidos visitan a Colombia

Una delegación integrada por seis congresistas de Estados Unidos, denominados ‘los pesados’, llegará el próximo lunes 18 de abril a Colombia para discutir el futuro del Tratado de Libre Comercio con ese país. La delegación está encabezada por presidente del Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes, el republicano Dave Camp (Michigan).

Sancionan a 640 conductores en solo 48 horas

El comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, general Rodolfo Palomino, aseguró que es muy grave que entre semana haya tantos conductores que manejan en estado de embriaguez. Debido a esta cifra, el general Palomino le pidió al Congreso acelerar la aprobación de la Ley que endurece los castigos para quienes conducen en estado de alicoramiento. También hizo un llamado a los colombianos para que reflexionen sobre los peligros de conducir con tragos. El oficial reveló que en el mismo período y por la misma causa, una cifra de 4 mil 785 motos y vehículos fueron inmovilizados en todo el país y se capturaron 35 conductores. Bogotá, Medellín, Barranquilla y Tunja son las ciudades donde más sanciones se realizaron.

Revelan móviles del asesinato de dos sacerdotes en Bogotá

Un testigo del fatídico hecho, ocurrido el 26 de enero, afirmó que a los sacerdotes Richard Armando Piffano y Rafael Reátiga los asesinaron para robarles 40 millones de pesos. Un análisis de las llamadas hechas y recibidas por los sacerdotes les ha permitido a los investigadores de la Fiscalía obtener información sobre los asesinos. A punto está de esclarecerse el lamentable suceso.