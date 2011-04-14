Luego de analizar el código civil, los magistrados de la Corte Constitucional encontraron que es viable que las parejas del mismo sexo puedan heredar. La Corte declaró ajustado a la Carta Política los derechos hereditarios de los compañeros permanentes del mismo sexo.

La demanda había sido interpuesta contra varios artículos del Código Civil, entre ellos, el 1016, 1045, 1230 y 1231, según los cuales violaban los derechos fundamentales a la igualdad y a la libre personalidad, que según el accionante, eran vulnerados por la ley colombiana. Al declarar exequible la demanda, la Corte Constitucional extiende los derechos del cónyuge del mismo sexo a la sucesión del patrimonio. La Sala Plena le pidió al Congreso legislar sobre las uniones del mismo sexo y las uniones maritales de hecho. JCE