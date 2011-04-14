El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht; el ministro colombiano del ramo, Sergio Díaz-Granados, y el viceministro de Comercio Exterior de Perú, Carlos Posada, firmaron ayer en Bruselas el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea, Colombia y Perú.

La firma cierra la etapa de revisión legal de los textos del Tratado, que a continuación deberán ser traducidos a las 23 lenguas oficiales de la UE y recibir el respaldo parlamentario para que el acuerdo pueda entrar en vigor.

El comisario De Gucht destacó que el acuerdo dará una base legal a las empresas europeas en la zona, contribuirá a las reformas estructurales y fortalecerá las instituciones democráticas y el Estado de derecho en los países involucrados, además de incrementar en alrededor del 1 por ciento el PIB de Colombia y Perú. 'Espero personalmente que este acuerdo entre en vigor lo antes posible, quizá en el segundo trimestre de 2012', afirmó De Gucht.

El ministro Díaz-Granados apuntó que 'el crecimiento económico amparado en el libre comercio sirve para el desarrollo y la estabilidad de los pueblos. Estamos convencidos de que el TLC con la UE dará al campo y la industria colombianos la oportunidad de acceder a los mercados de forma estable, lo que ayuda a generar empleo', manifestó.