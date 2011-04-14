MICHAEL KAPPELER/EFE santosalena.jpg

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y la canciller alemana, Angela Merkel, reiteraron su deseo de profundizar las relaciones bilaterales tanto en lo político como en lo económico, ámbito este que esperan sea impulsado por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la UE.

El presidente y la canciller coincidieron en señalar que la Ley de Víctimas y restitución de tierras promovida por el gobierno colombiano es un paso fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la reconciliación en Colombia.

En esta primera visita oficial de Santos a Alemania, Merkel ofreció al presidente todo su apoyo en la implementación de esa ley y en encontrar fórmulas que ayuden a la superación pacífica del pasado en nuestro país. 'Queremos hacer un aporte para que se llegue a una superación pacífica del pasado. Lo que podemos aportar es nuestra experiencia en la superación de nuestro propio pasado como un paso hacia la reconciliación', dijo Merkel en Berlín.

Santos, por su parte, subrayó que Alemania ya ha venido ayudando a Colombia en la recuperación de algunas áreas que estuvieron 'bajo el control del terrorismo y el narcotráfico', y subrayó que ahora los campesinos que vuelvan a sus tierras necesitaran apoyo tecnológico para poder producir y acceso a mercados. 'En todo ello, la ayuda alemana va a ser muy importante', dijo el presidente.

Las negociaciones para el TLC ya están terminadas y tanto Merkel como Santos expresaron su esperanza de que entre en vigor lo más pronto posible.

Se firmó TLC con UE

El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht; el ministro colombiano del ramo, Sergio Díaz-Granados, y el viceministro de Comercio Exterior de Perú, Carlos Posada, firmaron ayer en Bruselas el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea, Colombia y Perú.

La firma cierra la etapa de revisión legal de los textos del Tratado, que a continuación deberán ser traducidos a las 23 lenguas oficiales de la UE y recibir el respaldo parlamentario para que el acuerdo pueda entrar en vigor.

El ministro Díaz-Granados apuntó que 'el crecimiento económico amparado en el libre comercio sirve para el desarrollo y la estabilidad de los pueblos. Estamos convencidos de que el TLC con la UE dará al campo y la industria colombianos la oportunidad de acceder a los mercados de forma estable, lo que ayuda a generar empleo', manifestó.