En enfrentamientos en zona rural de Caloto, departamento de Cauca, fueron abatidos al menos 6 guerrilleros del sexto frente de las FARC y 2 militares de la Tercera Brigada del Ejército.

Según declaraciones de la Fuerza Aérea, unos 30 guerrilleros se replegaron hacia otras áreas tras los ataques, y no se descarta que aumente el número de bajas del grupo subversivo. En el operativo, además, se decomisaron varios fusiles, munición, material de intendencia y comunicación.

Los militares dados de baja fueron identificados como el capitán Javier García y el teniente Carlos Andrés Giraldo. Aún no se conoce si algún cabecilla de las FARC fue abatido en la acción militar de más de 12 horas que fue ordenada por el presidente Juan Manuel Santos, en una ofensiva contra los grupos armados ilegales en diferentes zonas del país.