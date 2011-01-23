El Ejército rescató en las últimas horas a un comerciante que permaneció una semana secuestrado y narcotizado, en manos de delincuentes comunes que pretendían venderlo a un grupo armado, informaron hoy fuentes militares.

Luis Enrique Martínez había sido secuestrado el pasado 14 de enero en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, por delincuentes que lo trasladaron en un vehículo hasta Tolima, explicó a los periodistas el coronel Julio César Prieto, comandante de la Sexta Brigada del Ejército.

Integrantes del Gaula del Ejército encontraron a Martínez este viernes en un área rural del municipio de Lérida, en el Tolima, y lo rescataron, pero no lograron detener a sus captores.

'Lo mantuvieron narcotizado para evitar que se fugara', señaló Prieto, quien añadió que los delincuentes pretendían entregar a Martínez a un grupo armado a cambio de dinero. El Gaula pudo ubicar al comerciante gracias a un informante anónimo que se comunicó con las autoridades.

De otra parte, este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió en una remota zona del Chocó a un hombre al que el ELN tenía secuestrado hace 6 meses y al que liberó por su grave estado de salud.