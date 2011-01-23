El presidente Juan Manuel Santos dijo que con los seis decretos que se expidieron la noche del viernes, finalizó el estado de excepción desde el punto de vista legal. 'No vamos a expedir más decretos a menos de que suceda algo extraordinario', afirmó el Jefe de Estado.

'Fueron 37 los decretos que expedimos. Yo lo que quisiera decirles a ustedes, al país, es que desde el punto de vista legal el estado de excepción terminó anoche. No vamos a expedir más decretos al amparo de la emergencia', señaló el Mandatario durante el Acuerdo para la Prosperidad realizado hoy en Villavicencio.

Expresó que a menos que suceda algo extraordinario, el Gobierno no va a expedir más decretos para atender la emergencia invernal y que lo que se quiere es retornar a la normalidad jurídica.

'Lo que expedimos como legislación al amparo de la emergencia, creemos que es suficiente para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto para enfrentar esta tragedia', subrayó el Mandatario.

También resaltó que uno de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional permite establecer un seguro agropecuario que ampare al campesinado, ante la pérdida de sus cultivos en una tragedia invernal como la que ha vivido el país.

'Para que si viene un desastre climático, nuestros campesinos, nuestros agricultores tengan esa compensación', añadió, luego de explicar que esa misma figura de seguros, será implementada para las viviendas, de modo que se pueda cubrir el costo de las casas destruidas por una eventual tragedia ambiental.

Finalmente, destacó que con los decretos también se cubre con subsidio el costo de las facturas de energía eléctrica, gas natural, y acueducto y alcantarillado, durante el tiempo que los afectados no reciban el servicio.