El ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, viajará el próximo 14 de febrero a Venezuela para evaluar cómo avanza el pago de la deuda de ese país con los exportadores colombianos, calculada en unos 800 millones de dólares.

'Viajaré el 14 de febrero para continuar con el proceso del pago de la deuda', anunció el ministro en declaraciones difundidas hoy por RCN Radio.

De esa deuda de 800 millones de dólares, está comprometido el pago de 562 millones, de los cuales unos 300 millones ya han sido cancelados, explicó recientemente en Bogotá el nuevo embajador venezolano en Colombia, Iván Rincón.

Sin embargo, de acuerdo con Díaz-Granados, el problema reside en que muchos exportadores colombianos todavía no han recibido el dinero.

'Los socios comerciales de los empresarios colombianos pueden estar en grado de insolvencia y por esta razón los pagos no han avanzados más. Ya no es un tema de los gobiernos, sino del sector privado venezolano', aclaró el ministro.

Añadió que confía en que este año sea cancelado el total de las deudas con los exportadores, porque es algo 'fundamental' para continuar teniendo una relación 'saludable' con Venezuela.

