Rescatados por el Ejército cinco secuestrados

Portavoces castrenses informaron que tropas del Ejército rescataron en la madrugada de ayer a cinco miembros de una misma familia, entre ellos un niño de tres años, que permanecían retenidos por las Farc, en una operación en Tame, Arauca. Según el reporte, 'la reacción de los soldados y el movimiento de helicópteros cerraron las vías de escape a los guerrilleros'.

No presenta fracturas el ex presidente Uribe

Luego de que el pasado martes en la noche el ex presidente Álvaro Uribe, estando en su finca de Rionegro, Antioquia, cayera de su caballo y éste lo golpeara en la pierna, el director de la clínica local Somer, César González, aseguró presenta una herida de cinco centímetros en la tibia, pero que no hubo fractura y que ya está en su casa en proceso de recuperación.

Todo el peso de la ley a padres que compren pólvora a niños

Por considerar que los padres de familia son los responsables por las quemaduras con pólvora de sus hijos durante estas festividades de Navidad y año nuevo, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, señaló en RCN La Radio que 'a estos padres irresponsables debe caerles todo el peso de la ley'. Solicitó, además, que se endurezcan los castigos para los adultos que usen pólvora.