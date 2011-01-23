El asesor especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil, Marco Aurelio García, afirmó que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pretende darle un 'cambio radical' a la agenda colombiana que incluiría la incorporación plena al Mercosur.

Para tratar el asunto, García viajará en febrero a Bogotá para dialogar con Santos al respecto, según confirmó el asesor de la presidenta brasileña Dilma Rousseff.

'Es un tema que está en la agenda hace mucho tiempo', comentó García, quien durante los ocho años de Gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue también su principal asesor.

'Tenemos la impresión de que el presidente Santos quiere cambiar radicalmente la agenda de Colombia', aseveró el alto asesor del Gobierno brasileño.

Según García, la propia Rousseff habló al respecto con Santos el pasado 1 de enero, cuando la gobernante asumió el poder y el propio ministro colombiano de Comercio e Industria, Sergio Díaz, confirmó la invitación para que su país llegue plenamente al bloque, como se pretende también con Chile, Bolivia, Perú y Ecuador.

Mercosur está actualmente integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela en proceso de adhesión, mientras que el resto de países suramericanos forman parte como Estados asociados.

