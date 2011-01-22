CESARCARRION Presidencia

Juan Manuel Santos, que inicia mañana en París su primer viaje oficial a Europa como presidente de Colombia, considera que el Viejo Continente, igual que Estados Unidos, se han olvidado de Latinoamérica cuando la región ofrece las bazas claves para el desarrollo.

En una entrevista publicada hoy por el diario francés 'Le Monde', Santos subraya que América Latina 'ofrece todo lo que el mundo necesita hoy: energía, alimentación, reservas en materia de biodiversidad y una población joven'.

Previamente había tomado la frase del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de que 'Barack Obama se ha olvidado de América Latina' para completarla diciendo que 'Europa también'.

El jefe del Estado colombiano, que inicia su visita oficial en Francia participando el lunes por la mañana en la tercera edición del Foro Económico Internacional de Latinoamérica y el Caribe, espera el apoyo del presidente francés, Nicolas Sarkozy, para que Colombia pueda entrar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De hecho, el mismo lunes a mediodía Santos hablará ante los embajadores de los 33 países miembros de la OCDE tras haberse reunido con su secretario general, el mexicano Ángel Gurría, y por la tarde será recibido por el primer ministro francés, François Fillon.

No obstante, el punto fuerte de su estancia en la capital francesa será el almuerzo de trabajo programado el miércoles con Sarkozy en el Palacio del Elíseo, residencia oficial del presidente.

A 'Le Monde' insistió en que a Francia va a 'hablar de educación, comercio, inversiones, transferencias de tecnología' y que da por pasada la página del tiempo en que las relaciones bilaterales estuvieron dominadas por el secuestro de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de nacionalidad también francesa.

Le gustaría que los europeos se implicaran más en la lucha contra el narcotráfico, y constató que 'los éxitos logrados contra los grandes cárteles colombianos se han convertido en un problema para México, Centroamérica y Brasil'.

El antiguo ministro de Defensa colombiano señala que las diferencias con su predecesor , Álvaro Uribe, 'son más de estilo que de fondo', aunque haya habido cambios desde que ha asumido el cargo, como la reconciliación con el presidente venezolano, Hugo Chávez.

'Chávez y yo somos muy diferentes, pensamos de forma muy diferente pero respetando nuestras diferencias podemos cooperar en interés de nuestros pueblos', explica antes de añadir que los dos países se necesitan.

En un plano más interior, reitera que con la guerrilla su objetivo es llevarla 'a un punto sin retorno para que se den cuenta de que la lucha armada ya no tiene sentido. Las puertas de la negociación están abiertas, pero la guerrilla debe abandonar el terrorismo y demostrar una verdadera voluntad de paz'.