El exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, José Miguel Narváez, fue llamado a indagatoria ayer por la Fiscalía General de la Nación, tras ser nombrado en una versión libre por varios ex paramilitares desmovilizados que lo responsabilizan de haber supuestamente participado en el secuestro de la ex senadora liberal Piedad Córdoba.

De esta manera, el ex funcionario, también investigado por las ‘chuzadas’ o seguimientos e interceptaciones ilegales, fue vinculado formalmente al proceso por el plagio cometido el 21 de mayo de 1999.

Al respecto, el abogado de la ex parlamentaria destituida, Eduardo Carrero, señala que 'Narváez fue partícipe de los hechos, pues asistió a reuniones con los paramilitares para coordinar el secuestro', que fue ordenado por el extinto jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Carlos Castaño Gil.

Carreño explicó que las declaraciones que habrían dado ex integrantes del grupo armado de derecha al margen de la ley, como Diego Fernando Murilo, alias Don Berna; Ever Veloza, alias HH y Freddy Rendón Herrera, El Alemán, le posibilitaron a la Fiscalía hacer la vinculación formal.

El abogado aseguró, además, que Narváez fue quien llevó a las AUC la información sobre las reuniones de Córdoba con los jefes del ELN en la cárcel de Itagüí, para concretar unos eventuales diálogos de paz, hecho que motivó el plagio.

El ente acusador e investigador del país, así mismo, vinculó por este caso al excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos.

Crímenes en Cesar

Juan Prada Márquez, alias Juancho Prada, excabecilla del bloque Héctor Julio Peinado de las AUC, confesó ante un fiscal los crímenes de dirigentes políticos en Aguachica, Cesar, entre 1999 y 2001.

Se refirió a los asesinatos de los concejales José Saldaña, el 24 de noviembre de 1999; César Paso, 1 de septiembre de 2000; Édinson Duarte, 25 de enero de 2004, y del ex alcalde Luis Rincón, 15 de abril de 2000.