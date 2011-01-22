Archivo particular

Cae presunto asesino de nieto del Alcalde de Puerto Asís

El Director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, informó ayer que fue detenido el supuesto responsable del asesinato del nieto del alcalde de Puerto Asís, Putumayo, Mauro Toro. El guerrillero fue identificado como Julián Jara, integrante del frente 48 de las Farc y señalado por las autoridades, además, de cometer varios ataques contra la Fuerza Pública en esa región.

Daniel Coronell, nuevo vicepresidente de noticias de Univisión

El periodista Daniel Coronell fue nombrado ayer vicepresidente de noticias de Univisión, en una reorganización del departamento informativo de esa cadena. Coronell posee 20 años de experiencia en programas informativos y hasta ahora era el director de Noticias Uno. 'Tiene una excelente reputación como periodista de investigación valiente e independiente', señaló Univisión.

Supuesto taxista informal amenazó ayer con suicidarse subido a un poste de luz en Cali

José Édinson Millán, quien negaba ser un transportador informal, se subió ayer en Cali a un poste de luz, desde las 7 de la mañana, luego de haber herido con una navaja en los brazos a un guarda de tránsito que le inmovilizó el vehículo y le puso una multa por su condición irregular que, junto a las otras que debía el sujeto, sumaban una cifra de 2'800.000 pesos. Pasadas la 1 de la tarde, Millán desistió de su supuesto intento de suicidio cuando, con la mediación de un sacerdote, se le anunció que la deuda había sido cancelada. El hombre, que fue llevado a un centro asistencial para ser atendido, deberá responder ante la Justicia y conciliar con el guarda por las lesiones causadas. Las autoridades, una vez el hombre se subió al poste, determinaron cortar la energía del sector para evitar que muriera electrocutado.