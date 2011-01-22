Los pobladores de Nechí, en el departamento de Antioquia, protagonizaron esta madrugada disturbios a raíz de la muerte de un joven que, al parecer, recibió un disparo de un policía durante un forcejeo, informaron fuentes policiales y autoridades locales.

'Esperamos controlar la situación lo más pronto posible', dijo el comandante de la subregional 6 de la Policía Nacional, el general Luis Alberto Pérez, al detallar que durante los disturbios fue incinerado un vehículo de esa fuerza.

De acuerdo con la versión entregada por Pérez, agentes de la Policía acudieron esta madrugada a un bar de Nechí para intervenir en una riña y 'fueron atacados'.

Un grupo de personas intentó 'desarmar' a los agentes y se produjo 'un forcejeo' en el que hubo disparos. El joven universitario Jorge Luis Sabaleta Macías recibió dos impactos de bala y murió en el hospital local donde había sido trasladado, precisó el general.

Sin embargo, el párroco de Nechí, Luis Alfonso Zavala, afirmó que los agentes llegaron al bar y, 'en una ligereza', un policía 'disparó a un muchacho'.

La Policía 'está atrincherada' y los disturbios continúan, sostuvo el párroco del municipio, adonde llegaron 40 policías del escuadrón móvil de carabineros como refuerzo y personal especializado para investigar los hechos.