Presidencia

Tras casi cinco horas de reunión parcial en el consejo de ministros, el Gobierno Nacional no reformó las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, como lo había anunciado el presidente Juan Manuel Santos durante la tarde, pero sí expidió seis nuevos decretos al amparo de la emergencia, entre ellos, uno que le garantiza a los afectados por las lluvias no preocuparse por el pago de los servicios públicos durante seis meses.

La primera medida dispone que el Gobierno otorgará, durante los próximos seis meses, subsidios por el total de los servicios de gas y energía eléctrica de los damnificados, con recursos por más de 51 mil millones de pesos; mientras que para el cambio de contadores, destinará 11 mil millones de pesos.

El segundo decreto, en lo que tiene que ver con el servicio de agua potable, saneamiento básico y alcantarillado, se trata de que el Gobierno ofrecerá un subsidio excepcional sobre el consumo básico de los hogares por 56 mil millones de pesos.

Así mismo, la tercera disposición se refiere a que el Estado también otorgará alivios de las obligaciones tributarias de los damnificados.

A través del cuatro decreto, el Gobierno destinará recursos para reconstruir y rehabilitar la infraestructura de instituciones educativas para que no se suspendan las clases.

La quinta medida es un seguro agrícola contra riesgos climáticos que podrá subsidiar a los campesinos.

Y el sexto decreto crea un programa especial de recuperación ambiental denominado ‘Plan Nacional de Reforestación’, a través del cual, se recuperarían un millón de hectáreas de bosques, páramos y reservas forestales.

Hoy viernes, desde las 3 de la tarde, re reuniría nuevamente el consejo de ministros, para analizar otros seis decretos.

Igualmente, se estudiará cambiar el nombre de las 32 CAR, así como su jurisdicción y sede.

Habrá reformas a las CAR. Santos aclaró ayer que 'no es cierto lo que se ha venido divulgando como un hecho verdadero, que el Gobierno va a liquidar las corporaciones autónomas', señaló, y explicó que las CAR tienen un origen constitucional, por lo que no es posible, legalmente, liquidarlas y menos al amparo de decretos de emergencia.

Habló, en cambio, de reformarlas, 'para hacerlas más eficientes, más compatibles con su misión, más efectivas en el objetivo para las cuales fueron creadas. Y eso nos lo ha dicho lo que ha sucedido con esta ola invernal'.

Damnificados de Urabá

Santos destacó que en el Urabá antioqueño los damnificados por el invierno han recibido toda la ayuda necesaria. 'Por fortuna, el reporte en materia humanitaria es que a nadie aquí en el Urabá le ha faltado lo básico', dijo.

Por Tomás Betín del Río