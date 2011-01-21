Archivo El Heraldo

El gobierno denunció esta tarde que un grupo de delincuentes asaltó la sede de una ONG en la población de Apartadó, en el Urabá antioqueño y robó una memoria USB que contiene un listado de campesinos postulados a restitución de tierras, Informó Caracol Radio.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, envió una carta al director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, alertándolo sobre el robo y manifestando su preocupación por las amenazas y atentados de que han sido víctimas quienes reclaman la restitución de tierras.

Detalló que el robo ocurrió el 17 de enero en Apartadó pasado, cuando fue asaltada la sede de la Asociación de Víctimas para la Restitución y el Acceso a Tierras: tierra y vida.

Un comunicado del Ministerio de Agricutura recuerda que el año pasado fueron asesinados dos líderes de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras del Urabá, identificados como Alberto Valdez Martínez y Hernando Torres.

Otros dos dirigentes, Fernando León Enamorado y Oscar Mausa, también fueron víctimas de atentados.

Texto de la carta enviada por el ministro de Agricultura al director de la Policía Nacional:

Señor

OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO

Director General

Policía Nacional de Colombia

Ciudad

Asunto: Denuncia robo en Asociación de Víctimas para la Restitución y el acceso a Tierras: tierra y vida

Respetado General Naranjo:

Atentamente, me permito informarle que dentro de las políticas del nuevo Gobierno, está el tema relacionado con el manejo de tierras, para el cual el Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, como ente rector en la formulación, gestión y coordinación de las políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo rural actualmente se encuentra tramitando la 'Ley General de Tierras'. Por lo anterior, muy amablemente le solicito su apoyo para la investigación de la denuncia que fue interpuesta por la Asociación de Víctimas para la Restitución y el Acceso a Tierras: tierra y vida, en la que nos informan que fueron víctimas de un robo el día 17 de enero de 2011, la cual transcribo a continuación:

'Un hombre irrumpió en las instalaciones de la Asociación de Víctimas para la Restitución y el Acceso a Tierra: tierra y vida, con sede en el municipio de Apartadó, y después de preguntar por las abogada de la Asociación, aprovechó que la secretaria se encontraba sola y le arrebató una memoria USB que contenía información confidencial del proceso de restitución de tierras.

La denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades correspondientes y se espera que se realicen las investigaciones pertinentes que permitan dar con el paradero de los responsables del hecho y recuperar la información antes de que pueda ser utilizada con fines ilegales.

Es de anotar que varios integrantes de la Asociación han recibido amenazas contra su vida e integridad personal, incluida la abogada, que por suerte no se encontraba en ese momento en las oficinas de la Asociación.

La fundación Forjando Futuros rechaza y condena de manera vehemente el hecho cometido ayer en el Urabá Antioqueño contra la Asociación de Víctimas, y continúa haciendo hincapié en las medidas que deben ser adoptadas por las autoridades nacionales y locales para brindar seguridad a las víctimas en Colombia, se necesitan medidas radicales y rápidas para frenar la ola de asesinatos, amenazas y robo de información que los enemigos de la restitución cometen a diario, y que ya han sido denunciadas públicamente a los organismos competentes'.

Pueden obtener mayor información con la señora Nora Isabel Saldarriaga, Presidenta de la Fundación Forjando Futuros, teléfono 4143572 Ext. 104 – Cel. 3216460985. Carmen Palencia, Asociación de Víctimas para la Restitución y el Acceso a tierras: tierra y vida, teléfono 3202367789.

Cordialmente,