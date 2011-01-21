pais1.jpg

Hijo de Libio Martínez le escribió carta a ‘Alfonso Cano’

En una carta dirigida al máximo jefe de las Farc, Guillermo Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, el único hijo del militar Libio José Martínez, el rehén más antiguo con más de 13 años de secuestro, 'suplica' por la liberación inmediata de su padre. 'Quiero conocer a mi padre y hacerlo sentir orgulloso', dice Johan Steven, quien nació poco después del secuestro de su progenitor.

Cayó socio del ‘Loco Barrera’ y ‘Cuchillo’ en Villavicencio

La Dijín capturó en Villavicencio a un socio de los ‘narcos’ ‘Loco Barrera’ y ‘Cuchillo’, solicitado en extradición por los EU. Carlos Córdoba, alias ‘Garra’ era quien se encargaba de conseguir los aviones para que Barrera sacara la droga hacia Centroamérica.

Juez tumba con tutela orden de captura contra Reginaldo Bray

Con una tutela que le concedió un juez de Cartagena, el dueño de Dragacol, Reginaldo Bray, se salvó de ir a la cárcel para cumplir pena de 6 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia por una supuesta estafa al Estado por $17 mil millones. Bray acudió al juez cartagenero para que se le respetara el derecho al debido proceso. La orden de captura estaba vigente desde el 17 de diciembre.