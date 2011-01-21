El Espectador.

El único hijo del militar colombiano Libio José Martínez, el rehén más antiguo de las FARC con más de 13 años de secuestro, 'suplica' por la liberación inmediata de su padre en una carta dirigida al jefe de esa guerrilla, alias 'Alfonso Cano'.

'Quiero conocer a mi padre y hacerlo sentir orgulloso', dice Johan Steven, quien nació poco después del secuestro de su progenitor, en una carta escrita el pasado 13 de enero y a la que Efe tuvo acceso hoy.

En la misiva, dirigida a Guillermo León Saenz, alias 'Alfonso Cano', Johan Steven pide a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que 'miren a este niño de tan solo 12 años de edad que suplica por la liberación de su padre'. 'Señor 'Alfonso Cano', yo sé que usted debe tener hijos', implora el niño al reiterar que se le dé la 'oportunidad' de conocer a su padre, sargento del Ejército, y recordar que ha tenido que 'crecer sin el calor de él'.

Además, ruega a las FARC que 'rompan las cadenas de secuestro' para su progenitor. El niño ha realizado en los últimos años varias caminatas en homenaje a su padre, el rehén más antiguo de las FARC y se cree que de todo el mundo, puesto que fue secuestrado en diciembre de 1997 en el cerro de Patascoy, en Nariño (suroeste).

Xavier Hernández, asesor de paz de la Gobernación de Nariño, explicó que la carta de Johan ya fue enviada al colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), para que intenten hacérsela llegar a las FARC, según publica hoy el Diario del Sur, de esa región. El pasado 8 de diciembre, las FARC anunciaron la próxima liberación unilateral de cinco rehenes, secuestrados entre 2007 y 2010, como 'gesto de humanidad' hacia la ex senadora Piedad Córdoba y líder de CCP, destituida de su cargo por supuestos nexos con esa guerrilla.

Los liberados serán el mayor de la Policía Guillermo Solórzano, secuestrado en 2007, el cabo del Ejército Salín Sanmiguel (2008) y el infante de Marina Henry López Martínez (2010). También Marcos Vaquero, presidente del Concejo Municipal de San José del Guaviare, y Armando Acuña, quien tenía el mismo cargo en la localidad de Garzón (Huila), ambos secuestrados en 2009.

Johan Steven espera ahora que esas liberaciones, que serán previsiblemente este mismo mes, vengan acompañadas al menos de alguna prueba de supervivencia de su padre.