Archivo

Una fuerte ofensiva contra la extorsión y el secuestro en el departamento de Arauca, anunció hoy el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, al finalizar un consejo de seguridad en la capital de ese departamento.

'Tenemos que hacer un frente común de la ciudadanía y las autoridades contra la delincuencia. Pagando extorsiones sólo se alimenta al monstruo criminal',

señaló Rivera.

El Ministro dio instrucciones a los mandos regionales de las Fuerzas Militares y la Policía, para intensificar las operaciones de registro y control en las carreteras del departamento, con énfasis en el eje Arauca-Tame.

Reveló además, que solicitará a la Fiscal General de la Nación, Vivianne Morales, el fortalecimiento del ente investigador en Arauca. 'Necesitamos fortalecer el trabajo de nuestra Fuerza Pública en Arauca con un aumento de fiscales y el refuerzo de investigadores'.

Finalmente, el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera anunció que se fortalecerá el trabajo con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, especialmente en el tema de la lucha contra el secuestro y la extorsión. 'Vamos a hacer énfasis en el trabajo de los grupos Gaula, para combatir con mayor efectividad el secuestro y la extorsión', afirmó el Ministro.