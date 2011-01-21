ALeqM5gRAlEyXhAzltcdUWYcsJUZL47ODA.jpg

La policía judicial de Colombia detuvo al narcotraficante y paramilitar Carlos Arturo Córdoba, con trayectoria en operaciones de transporte aéreo de cocaína a México y reclamado en extradición por Estados Unidos, de cuya justicia es prófugo, informaron hoy en Bogotá las autoridades.

Córdoba, que tiene el alias de 'Garra', fue detenido el miércoles en Villavicencio (centro) por agentes de la Dirección de Policía Judicial (Dijn), dijo el jefe de esta unidad de la Policía Nacional, el general Carlos Ramiro Mena.

El oficial destacó en un encuentro con la prensa que 'Garra' era enlace de traficantes de su país con el Cartel de Sinaloa (México) y los hermanos Alfredo y Arturo Beltrán Leyva, narcotraficantes de ese país norteamericano. Además, agregó Mena, este narcotraficante dependía del traficante y paramilitar 'Cuchillo', alias de Pedro Oliveiro Guerrero, quien murió ahogado a finales del pasado diciembre cuando huía de una operación policial en el Meta, departamento del que Villavicencio es capital.

Córdoba tenía una larga trayectoria en el narcotráfico que se remonta a los años 1980, época en la que dependía del desaparecido capo Pablo Escobar, según los registros de las autoridades colombianas.

Al detenido 'se le sindica de haber enviado más de 90 toneladas de cocaína a Estados Unidos y también de haber lavado más de cien millones de dólares', resaltó el general Mena. El jefe policial explicó que Córdoba adquiría las aeronaves que se utilizaban para sacar la droga por rutas que tenían como puente a Venezuela, algunos países centroamericanos y México.

Los aviones eran destruidos en el punto de aterrizaje para no dejar pruebas sobre el origen del vuelo o de la droga, según la misma fuente, que advirtió de que Córdoba también ordenaba el asesinato de pilotos, para no correr riesgos con testigos. Según el general Mena, los investigadores de la Dijin han documentado la muerte en Colombia de al menos nueve aviadores desde 2008.

El oficial también destacó que Córdoba está solicitado en extradición por una corte judicial de Nueva York, ciudad en la que fue detenido a mediados de 2004 bajo cargos de narcotráfico y de la que huyó tras haber recibido el beneficio de la libertad condicional mediante el pago de una fianza.

La detención de Córdoba es la segunda de importancia de narcotraficantes colombianos en la última semana.

El pasado día 12 la Dijin capturó en Cali (suroeste) a Julio Enrique Ayala Muñoz, alias 'El Cóndor', y considerado el enlace de bandas de su país con carteles mexicanos, como el de Sinaloa, y también pedido en extradición por Estados Unidos.